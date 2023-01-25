شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2023 تشهد عودة 5 فنانين.. ياسمين والعوضي ومنى زكي الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية الماراثون الرمضاني 2023، حيث يتنافس عدد كبير من الأعمال الدرامية ما بين الكوميدي والصعيدي والأدوار الشعبية، ولعل أكثر ما يميز الموسم هذا العام هو عودة عدد من الفنانين لتقديم أعمال درامية بعد غيابهم العام الماضي، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي ومنى ذكي.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

تعود النجمة ياسمين عبد العزيز هذا العام لتقديم مسلسل "ضرب نار" الذي يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد غياب الثنائي العام الماضي عن تقديم أي أعمال درامية.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى كل من: ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وكان الثنائي قدما في الموسم الرمضاني 2021 مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركها بطولته وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وهو تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.

كواليس تصوير مسلسل "ضرب نار"

منى زكي

كما تقدم الفنانة منى زكي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، مسلسل "تحت الوصاية"، بعد غيابها العام الماضي منذ تقديمها مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان 2021، وهو أحد المسلسلات المكونة من 15 حلقة.

"تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج "ميديا هب - سعدى جوهر"، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى،على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.

وخلال أحداث المسلسل تتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها وأبو وأولادها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، حيث تتناول منى زكى قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل، وهو القانون الذى يتبع المجلس الحسبى، وذلك من أجل مناقشة فكرة الوصاية التي قد تكون ظالمة أو عادلة من وجهة نظر الأحداث.

دنيا سمير غانم

بينما تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى المارثون الرمضاني 2023 بعد غيابها 3 سنوات منذ تقديمها "بدل الحدوتة 3" عام 2019، حيث تستعد لبدء تصوير مسلسل كوميدى جديد مكون من 15 حلقة، جارى الاستقرار على اسمه من إنتاج أحمد السبكى وإخراج إسلام خيرى ويشارك فى بطولته محمد سلام، بيومى فؤاد، سيد رجب، سلوى خطاب وعدد آخر من الفنانين.

أحمد عيد

أما الفنان أحمد عيد يعود للمشاركة في الأعمال الدرامية الرمضانية بعد غياب 9 سنوات منذ مشاركته في مسلسل "صاحب السعادة" مع النجم الكبير عادل إمام عام 2014.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.