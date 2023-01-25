شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ المطربة جواهر من حريق نشب فى مطبخ شقتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الإلهية المطربة جواهر وعائلتها من حريق شديد شب داخل مطبخ شقتها بمصر الجديدة الذى لم يعلن إلى الآن سببه، وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل أن يتكمن من الوصول إلى باقى الشقة التى كانت أسرتها متواجدة بها وقتها.



حريق يشب بمطبخ جواهر حريق يشب بمطبخ جواهر



حريق يشب بمطبخ جواهر حريق يشب بمطبخ جواهر



حريق يشب بمطبخ جواهر حريق يشب بمطبخ جواهر



حريق يشب بمطبخ جواهر حريق يشب بمطبخ جواهر

يذكر أن المطربة جواهر تعيش حالة انتعاشة فنية حيث أنها انتهت خلال الأيام الماضية من تسجيل أكثر من 3 أغانى جديدة تعاونت فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين وطرحت إحداهما أمس وهى بعنوان "معطلكش" من كلمات محمد زاهر وألحان محمد التونسى وتوزيع مصطفى ميسى، كما تجهز لديو جديد مع المطرب محمود شرقاوى بعنوان "آه يا ليل لى" من كلمات سيد الأسوانى وألحان شرقاوى، وتنوى تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها خلال موسم منتصف العام الدراسى.