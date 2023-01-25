فن ومشاهير

العناية الإلهية تنقذ المطربة جواهر من حريق نشب فى مطبخ شقتها.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ المطربة جواهر من حريق نشب فى مطبخ شقتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الإلهية المطربة جواهر وعائلتها من حريق شديد شب داخل مطبخ شقتها بمصر الجديدة الذى لم يعلن إلى الآن سببه، وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل أن يتكمن من الوصول إلى باقى الشقة التى كانت أسرتها متواجدة بها وقتها.

325887592_494392539525902_2032763195378630091_n
 حريق يشب بمطبخ جواهر 

 

326381798_698537301657003_8499247482086519120_n
حريق يشب بمطبخ جواهر 

 

326460713_2031220540402387_1146216852903335748_n
حريق يشب بمطبخ جواهر 

 

326896149_736530861014707_6715521750758478245_n
حريق يشب بمطبخ جواهر 

 

يذكر أن المطربة جواهر تعيش حالة انتعاشة فنية حيث أنها انتهت خلال الأيام الماضية من تسجيل أكثر من 3 أغانى جديدة تعاونت فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين وطرحت إحداهما أمس وهى بعنوان "معطلكش" من كلمات محمد زاهر وألحان محمد التونسى وتوزيع مصطفى ميسى، كما  تجهز لديو جديد مع المطرب محمود شرقاوى بعنوان "آه يا ليل  لى" من كلمات سيد الأسوانى وألحان شرقاوى، وتنوى تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها خلال موسم منتصف العام الدراسى.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا