شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلاً غنائيًا بالإسكندرية تزامنا مع عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان رامى صبرى حفلا غنائيا بالإسكندرية يوم 10 فبراير المقبل في أحد الفنادق بالإسكندرية تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب ،يقدم فيها باقة مميزة من أغانيه الرومانسية التى تعبر عن أحاسيس ومشاعر معظم الشباب منها " ولسة ياما و ومعايا هتبدع "،

وطرح مؤخرا الفنان رامى صبرى أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" تحمل اسم "حبينا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة فهي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر اطرق توكل وتم طرحها يوم 29 ديسمبر. الماضى

كما يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم .

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى.