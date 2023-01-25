نادين نسيب نجيم تعلن الحرب على الجلاجىء!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 02:48 صباحاً - فتحت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم النار على أحد الصحافيين بدون تسميته، وذلك في أحدث تغريدةٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في التفاصيل، فدوّنت الممثلة نادين نسيب نجيم “مش كلّ جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي! متل ما بدّك تخبّص بالحكي لأنه السمّ متحكّم فيك، انا كمان بدّي قلّك انك ركيك وما عندك مصداقيّة وما خرجك تكون صحافي”.

وتابعت نجيم قائلةً: “عقبال ما نخلص من أمثالك يللي عم تشوّه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان”.

وبعد تعرض نادين نسيب نجيم لموجة من الانتقادات بسبب طريقة ردها كتبت في تغريدة جديدة: “ذكرنا كلمة جلجوء طلعوا كل الجلاجيء من تحت. يا ما شاء الله.”

وكان قد كتب احد الحسابات الفنية على تويتر تعليقا على تغريدة نادين: “بتحسو ثقة ن*٣ بنجاحها وباعمالها مهزوزة،كرمال هيك بتلاقوها بتهتم بالنقد السلبي يلي بينكتب عنها وبتضوي عليه اكتر مابتهتم بالنقد الإيجابي،بتحسوها بتفتش تفتيش ع كل شي سلبي بينكتب عنها وبترد بأسلوب مش حلو وبتعيشها نظرية المؤامرة البابونج هو الحل”.