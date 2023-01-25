سيارة جورجينا رودريغيز الفارهة تخطف الانظار في السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 02:48 صباحاً - خطفت جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أنظار متابعيها على “إنستغرام” بسيارة فخمة كان تقلها خلال المباراة التي كانت بين فريق النصر ونظيره الاتفاق.

وأدهشت السيارة الفارهة متابعيها لاتساعها وتعدد تقنياتها، وسقفها الذي بدا كأنه سماء يتلألأ فيها النجوم، فضلا عن تصرفات رودريغيز الطريفة بصحبة اثنين من مرافقيها.

وأثارت هذه التصرفات تعليقات طريفة من متابعيها من محبي اللاعب البرتغالي، الذين تحدثوا عن فخامة السيارة والمجوهرات الثمينة التي تعمدت جورجينا التباهي بها خلال وجودها بالسيارة.