جيمس كاميرون يحقق رقما قياسيا جديدا بفيلم Avatar.. اعرف الحكاية

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المخرج جيمس كاميرون أصبح معتاداً على تحقيق الأرقام القياسية في عالم السينما، وذلك بعدما اعتادت أفلامه على تحقيق النجاح، إلا أنه مؤخراً كان مع موعد جديد مع دخول اسمه التاريخ بالجزء الثاني من افاتار.

وذلك بعدما تخطي الفيلم حاجز 2 مليار على مستوى الإيرادات ليصبح بذلك مسئولا عن 3 أفلام ضمن 6 فقط في تاريخ السينما العالمية برمتها تخطت الـ 2 مليار دولار.

وقد جاء هذا الرقم بعد 6 أسابيع فقط من إطلاقه، تجاوز فيلم Avatar: The Way of Water للمخرج العالمي جيمس كاميرون، حاجز الـ 2 مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمية، ليصبح الفيلم السادس في التاريخ والأول منذ تفشي وباء الكورونا، الذي يجتاز تلك المرحلة المرغوبة.

وانضم فيلم الحركة والخيال والفناتزي الجديد إلى نادي حصري يتضمن كلا من Avatar "و" Avengers: Endgame "و" Titanic "و" Star Wars: The Force Awakens "و Avengers: Infinity War.