شكرا لقرائتكم خبر عن رزان جمال: شخصية "إيملي" نسمة هواء وسط عنف فيلم "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الممثلة اللبنانية رزان جمال عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه في مصر من خلال عدة أعمال فنية، بعدما شاركت من قبل في عدد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية والعالمية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع كل ردود الأفعال هذه على دورها في فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

وصرحت رزان جمال لـ ”الخليج 365”: لم استطع الحضور وقت عرض الفيلم في مصر وكنت أصور في تركيا، وفوجئت في الأيام التالية لعرضه بعدد كبير من الرسائل تهنئني على دور "إيملي" الذي جسدته بالعمل، والأمر كان خياليا بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أن يتعلق الجمهور بشخصيتي في الفيلم".





رزان جمال: أحببت شخصية إيميلي

وأضافت رزان جمال: شخصية "إيملي" كانت بمثابة نسمة هواء في فيلم به العديد من مشاهد العنف، وأحببت كثيرا شخصيتها، وهذه أول مرة أظهر فيها للجمهور العربي بشكلي الطبيعي دون تغيير لون الشعر مثلا، كما فعلت من قبل في مسلسل "ما وراء الطبيعة" عندما جسدت دور "ماجي".



رزان جمال

يشار إلى أنه شارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" العديد من النجوم منهم هند صبري وسيد رجب وأحمد مالك ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويتصدر الفيلم قائمة الأكثر إيرادات في تاريخ السينما المصرية بإيرادات تخطت 119 مليون جنيه.