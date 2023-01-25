شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية: بتمنى فى 2023 الانفراجة للبنان.. وأعمل أدوار حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نور عن أمانيها فى عام 2023، قائلة: "بتمنى فى بداية عام 2023 أعمل أدوار حلوة ونفسى أنجح والفرج للبنان".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى عبر قناة دى إم سى: "بعد الولادة تغير تفكيرى وبقيت حنينة وقوية.. وبقى فيه اختلاف فى اختيار العمل".

وتابعت: "اللى يميز المرأة هى ذكائها وحنيتها.. وممكن أن يكون ضعف المرأة هو مصدر قوتها.. والمرأة قوية ولست ضعيفة والطاقة الجسدية قوية، والمظلومة بتعرف إزاى تتعايش فى الظروف دى وتبقى قوية فى مجاريات ظروف الحياة".

وعن إجراء عمليات تجميل فى الفترة القادمة قالت: "ممكن أعمل عملية تجميل ولما الحاجة ممكن الواحد يرتاح فيها نفسيا الأول.. هناك أشخاص بتدخل فى عمليات التجميل زى الموضة، ولكن أنا جبانة في موضوع عمل عملية تجميل".

وعن مشاركتها فى فيلم محمد هنيدى الجديد نبيل الجميل أخصائي تجميل، قالت: "كواليس الفيلم مع محمد هيندى ودمها خفيف جدا ووهنيدي كوميدى كمان ورا الكاميرا.. وبيحب الناس تكون مبسوطة فى اللوكيشن".

وأوضحت نور: "بحب الأكل جدا ولما يكون فى فترة مفيش شغل فيها ببوظ الدنيا خالص، ولكن لما يبقى فيه شغل بعمل دايت على طول وانزل.. وبحب المطبخ جدا".