شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "وبينا ميعاد": المسلسل يسلط الضوء عن المشاكل الأسرية ومبسوط من تفاعل الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى كمال، مؤلف ومخرج مسلسل "وبينا ميعاد"، إن الدراما الاجتماعية مهمة جدا فى الوقت الحالى، مضيفا: "المسلسل عرض فكرة تربية الأطفال وحل مشاكلهم، والجمهور بيلمس ده، والشباب هيلتمس ده عشان ده شبهه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى عبر قناة دى إم سى: "المشاهد ارتضى بالمسلسل نتيجة أنه من لحم ودم ومشاكل أسرية واقعية.. ورب الأسرة بيفكر إزاى بيحل مشاكل أولاده في الحياة الأسرية.. المسلسل شغال ولسة فيه أحداث كثيرة.. ومبسوط بتفاعل الجمهور مع المسلسل".

وتابع هانى كمال: "نحتاج تفاصيل تربية الأطفال أكثر فى الدراما الرمضانية، وبحاول أعمل ده خلال الأعمال القادمة حتى نصل بجودة عالية، خصوصا فى العصر الحالى ومواكبة التكنولوجيا.. والمؤلف لديه مسئولية كبيرة فى تربية الأطفال فى تسليط الضوء على هذا على الدراما".

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

"وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني. من تأليف وإخراج هاني كمال.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.