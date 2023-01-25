شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض حكاية "مهلة أخيرة" على قناة cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض الحكاية الخامسة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "مهلة أخيرة"، يوم السبت المقبل، 28 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc.

الحكاية من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدي وعزت زين ولبنى ونس وميشيل مساك وأشرف طلبة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

وتدور الأحداث حول الخلافات الزوجية وأخذ فرصة من أجل إصلاح المشاكل، من خلال شخصية "دنيا" التي تشارك زوجها "حسن" في سوبر ماركت كبير بالمعادي. ونتيجة للخلافات بينهما يقرران تأجيل الطلاق وأخذ مهلة لنهاية شهر رمضان، ثم الطلاق بعدها.

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشرة مساء على قناة cbc دراما.