شكرا لقرائتكم خبر عن رزان جمال: أتابع مروان حامد منذ "عمارة يعقوبيان" وسعيدة بالعمل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الممثلة اللبنانية رزان جمال إنه عندما عرض عليها المخرج مروان حامد المشاركة في فيلم "كيرة والجن" سعدت للغاية بهذا الترشيح ووافقت على الفور، خصوصا أنها كانت ترغب بشدة في العمل معه، وكانت تتابع نجاحاته السينمائية التي بدأها بفيلم "عمارة يعقوبيان".

وأضافت رزان جمال في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سعدت للغاية بعرض دور إميلي علي لأنه أتاح لي الفرصة أيضا للعمل مع المؤلف أحمد مراد والنجوم كريم عبد العزيز وكل كتيبة العمل.

وأوضحت نجمة فيلم "كيرة والجن": أنا ومروان حامد نعمل بنفس الطريقة تقريبا، إذ نستغرق وقتا طويلا في التحضير للعمل، وعندما نصل إلى موقع أو لحظة التصوير ننسى التحضيرات، وكل دوره أختاره يكون به منطقة تحدي خاصة.

رزان جمال: لم أتوقع نجاح دوري في "كيرة والجن" بهذا الشكل

وعبرت الممثلة اللبنانية رزان جمال عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه في مصر من خلال عدة أعمال فنية، بعدما شاركت من قبل في عدد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية والعالمية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع كل هذه ردود الأفعال على دورها في فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

وصرحت رزان جمال: لم استطع الحضور وقت عرض الفيلم في مصر وكنت أصور في تركيا، وفوجئت في الأيام التالية لعرضه بعدد كبير من الرسائل تهنئني على دور "إيملي" الذي جسدته بالعمل، والأمر كان خياليا بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أن يتعلق الجمهور بشخصيتي في الفيلم".