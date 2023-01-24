شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم "المكلكعين" بطولة أحمد فتحى وميس حمدان ورنا رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج حسن البلاسي، أمس تصوير فيلم "المكلكعين" فى إحدى القصور في المنيل، حيث صور عددا كبيرا من المشاهد للفنان أحمد فتحي وظهر برداء مختلف في التصوير.

وأيضا قام بتصوير عدد آخر من المشاهد للفنانة رنا رئيس، والفنانة ميس حمدان والتي تجسد شخصية "الملكة تي".

فيلم "المكلكعين" بطولة محمد الكيلاني، رنا رئيس، أحمد فتحي، ميس حمدان، وعصام صاصا ويعتبر التجربة التمثيلية الأولى له وإخراج حسن البلاسي وتأليف د.أحمد عثمان.







والفيلم يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وإبرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين، وهناك عدد كبير من المفاجآت التي سوف يتم إعلانها الفترة المقبلة بخصوص ضيوف شرف الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن البلاسي، مسلسل "ملف سري"، وتم عرضه موسم رمضان الماضي بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي وعدد كبير من نجوم الفن.