شكرا لقرائتكم خبر عن "الحاجبين الأكثر جدية".. معجبو إميليا كلارك يسخرون من تعبيرات وجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى معجبو النجمة إميليا كلارك استغرابهم بشكل طريف من تعبيرات وجهها وقالوا إن لديها "الحاجبين الأكثر جدية في هوليوود" بعد مشاهدة مقابلة إعلامية حديثة لها.

وظهرت على وجه الممثلة إميليا كلارك 36 عامًا، بعض التعبيرات الطريفة للغاية أثناء الدردشة مع Variety في مهرجان Sundance السينمائي 2023.

وفور نشر المقابلة ظهرت تعليقات وتغريدات من محبيها إذ قال أحدهم عبر تويتر: "لحاجبيها حياة خاصة بهم" ، فيما قال أخر: "أنا هنا فقط من أجل محتوى الحاجب الجيد"، فيما قال تعليق ثالث: "لا بد أنه كان من الصعب حقًا التحكم في حاجبيها في GoT".



اميليا كلارك (1)

إميليا كلارك: لا اشاهد House Of The Dragon

وخلال الحوار ، قالت نجمة Game Of Thrones السابقة للمجلة إنها لا تشاهد مسلسل House Of The Dragon مفسرة سبب ذلك بأنه أمر يشبه الذهاب إلى حفل مدرسي لكنك تكتشف أنه لصف دراسي آخر، هذا ليس عالمي، أنا أتجنب ذلك.

وتشارك إميليا كلارك حاليا في فعاليات مهرجان صندانس للأفلام المستقلة، بفيلمها The Pod Generation، وتدور أحداثه حول راشيل "إميليا كلارك" وألفي "شيويتل إيجيوفور" زوجان من نيويورك، يعيشان في مستقبل قريب حيث توفر التكنولوجيا حياة أكثر راحة من أي وقت مضى، وتتحمس راشيل المديرة التنفيذية في شركة تكنولوجيا، إلى أن تصبح أمًا عن طريق الأرحام الاصطناعية، لكن زوجها عالم النبات الذي يحب الطبيعة يفضل الحمل الطبيعي.