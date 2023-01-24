شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يستقبل وفد المهرجان المسرحى لشباب الجنوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، والمخرج أحمد السيد والمؤلف بكرى عبد الحميد، وذلك لبحث إقامة الدورة السابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى محافظة قنا خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس المقبل، خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة برعاية وزارة الثقافة ومحافظة قنا والهئية العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منى الشحات ممثل عن جامعة جنوب الوادى ، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

وقال اللواء أشرف الداودى إن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى نشر الوعى الفكرى والثقافى بين أبناء القرى والنجوع من خلال الفعاليات الفنية، ومن ثم اكتشاف مواهبهم الفنية خاصة فى قرى حياة كريمة وتطوير مهارات الشباب بالصورة التى تمكنهم من التعرف على مسارات تدريبية حديثة، فى مجالات العمل المسرحى فى بيئة صالحة ومستقرة.

وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع على أهمية دور القوى الناعمة فى نشر الوعى الفكرى والثقافى بين أبناء المحافظة وتسليط الضوء على القضايا الهامة من خلال الفن الراقى الذى يسهم فى الارتقاء بالذوق العام من خلال العروض الفنية، تنفيذا لخطة الدولة نحو تحقيق العدالة الثقافية والاهتمام بالمواهب واكتشافها وتنميتها والعمل على بناء الإنسان المصرى.

ومن جانبه أوضح الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان أن المهرجان يتضمن عددا كبيرا من الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة مثل مسابقة العروض الرئيسية التراث والموروثات الشعبية وقضايا المرأة، وعروض لمسرح الشارع، وأتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة، وبرنامج حكاوى القهاوى، وورش تدريبية فى مجالات المسرح المختلفة تقام لأول مرة للأطفال والشباب خاصة بالمسرح وأيضا عروض وورش مسرح العرائس والأراجوز والحكى ، وكذلك المكتبة المتنقلة مما سينعش الحالة الثقافية والفنية لأبناء محافظة قنا.

وأضاف أن الدورة السابعة من المهرجان تستضيف 15 دولة من مصر، بولندا، فرنسا، ألمانيا، كندا، السويد، إسبانيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، العراق، الأردن، سلطنة عمان، فلسطين.

وأضاف أن المهرجان يتوجه بأنشطته المختلفة إلى جميع أهالي محافظة قنا بكل فئاتهم العمرية الشباب والأطفال والمرأة وكبار السن وأيضا ذوي الهمم حيث سيقوم المهرجان بتقديم عروضه خارج المسارح التقليدية ليقدمها فى القرى والنجوع، والمستشفيات، والمقاهى الشعبية وملاجئ الأيتام وأيضا فى الأماكن الصحراوية والمدن الجديدة.



وفد المهرجان فى ضيافة محافظ قنا



وفد المهرجان فى ضيافة محافظ قنا



وفد المهرجان فى ضيافة محافظ قنا