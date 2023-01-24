يسرا اللوزي تكشف كيفية التعامل مع الانتقادات

تحدثت الفنانة يسرا اللوزي، عن فقدان الشغف، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يحدث عندما يشعر الإنسان بأنه ليس مهتما بما كان يجعله سعيدا أو ما كان يحلم بتحقيقه من قبل، حيث لم يعد لديه الدافع لتحسين وتطوير نفسه في الشيء الذي كان يحبه.

وأضافت اللوزي، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن الحل الوحيد للتغلب على فقدان الشغف هو محاولة الخروج منها أو اكتشاف أشياءً مختلفة حتى يتطور مرة أخرى في الأشياء التي كان مهتما بها بصرف النظر عن رأي الأخرين: «إنك تكون راضي من جوه كفاية».

وتابعت يسرا اللوزي: «التعود على الرد بشكل مناسب في مختلف المواقف أمر مازلت أتعلمه، نحن معتادون على التعرض للانتقاد وأحيانا الشتم، فرأيي أو لبسي أو أعمالي الفنية- كشخصية عامة- لن تعجب كل الناس، وهذا أمر طبيعي، وبالتالي مينفعش أجري ورا رضا كل الناس لأن ده عمره ما هيتحقق».

وأشارت اللوزي، إلى أنّ الإنسان يجب أن يحسن التعامل مع التعليقات السلبية والأمور السخيفة وذلك بتجاهلها، ولكن أحيانا التجاهل يؤدي إلى بعض التراكمات: «الموضوع لما يوصل لبجاحة أو حد يدوس لي على طرف مبعرفش أسكت، لكن مسمحش لحد إنه يمسك عليّ غلط، بحب أحرج بالذوق والأدب وتلقيح كلام بين السطور وهسيب الجمهور يتعامل».

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