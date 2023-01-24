نجوى كرم تشوّق جمهورها لحفل ضخم على مسرح دبي أوبرا

تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح "دبي أوبرا" 10 مارس (آذار) المقبل، واعدة جمهورها ومحبيها بليلة استثنائية. وستقدم شمس الأغنية اللبنانية باقة من أروع أغانيها القديمة والجديدة، ونشرت نجوى البوستر الدعائي للحفل المنتظر، معلقة: "دبي الفرح جايين نعلّي الضحكة سوا على مسرح دبي أوبرا بتاريخ 10 مارس".

ونشر الحساب الرئيسي لدبي أوبرا عبر تويتر، تغريدة يرحب فيها بالنجمة اللبنانية، واصفاً الأمسية بـ"استثنائية وساحرة".

يذكر أن نجوى كرم أحيت منذ أيام حفل افتتاح مهرجان قمم الدّولي الذي نظّمته هيئة المسرح والفنون الأدائية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

كما شاركت نجوى في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" الذي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

ويجدر أن مجلة "فوربس" العالمية صنفت نجوى كرم، كواحدة من أبرز النساء المؤثرات فوق الخمسين عاماً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت المجلة إنّ كرم (56 عاماً) تحظى بمكانة أسطورية في بلدها لبنان حيث تمزج الموسيقى العربية التقليدية بالموسيقى المعاصرة، مشيرة إلى لقبها "شمس الأغنية اللبنانية" وبيعها أكثر من 60 مليون أغنية، فيما يتابعها أكثر من 40 مليون شخص في مواقع التواصل.

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