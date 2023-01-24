شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تشارك فى "سوق الكانتو" و"تحت الوصايا" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ثراء جبيل في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول "سوق الكانتو" الذى تجسد فيه دور فتاة شعبية وشقيقة أمير كرارة خلال الأحداث، والثانى "تحت الوصاية" وتقدم فيه دور سائقة تاكسي وتتقابل مع منى زكي ويحدث بينهما العديد من المواقف.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار شعبى عام 1920.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

وتعيش ثراء جبيل حالة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى، إذ تظهر كضيفة شرف في فيلم "اتنين للايجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والذى ينطلق في دور العرض غدا الأربعاء، كما انتهت مؤخراً من تصوير "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوى خلال الأيام المقبلة، نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوى، وكذلك انتهائها من تصوير فيلم " "جوازة بالعافية" بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم وبيومى فؤاد.

وشاركت ثراء جبيل كضيفة شرف في مسلسل "المشوار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، حنان يوسف، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".