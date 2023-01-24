شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس: سوسن بدر دايما واقفالى فى قصص حبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس على حسابها الرسمى بتويتر تعليقًا على فيلمها "أنا لحبيبى"، قائلة: "أستاذة سوسن بدر دايمًا واقفالى فى قصص حبى كدة.. إذا كان مع شخصية ياسمين فى 60 دقيقة.. أو دلوقتى مع ليلى فى فيلم أنا لحبيبى".



ياسمين رئيس

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تعاونت مع الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى مسلسل 60 دقيقة، والتى وقفت أمام علاقتها بزوجها.

ومن المقرر أن ينطلق فيلم أنا لحبيبى يوم 2 فبراير بدور العرض السينمائية، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك فى بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومى فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجوري.

وقد عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس فى دور العرض، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم فى المملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، وشاركها فى بطولته النجوم حمدى المرغني، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.