شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ضيوف شرف فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف خلال أحداث فيلم "اتنين للايجار" بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، المقرر انطلاق عرضه السينمات غداً الأربعاء، القصة تعتمد على ظهور ضيوف شرف خلال حكايات تحدث مع بيومى وثروت، ومن أبرز ضيوف شرف الفيلم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى.

فيلم "اتنين للإيجار" بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وضيوف وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وتدور أحداث الفيلم حول حمادة وصفيحة الذين فشلا في الحصول على أي وظيفة وقاما بنشر فيديو لهما يعرضان أنفسهما للإجار مقابل المال وتتوالى الأحداث ويتعرضا لمواقف كوميدية عديدة تبعا لغرابة الوظائف التي تعرض عليهم حتى آخر وظيفة والتي يتغير من خلالها منظورهم لأنفسهم وللحياة.



بوستر فيلم اتنين للايجار

وكان مخرج الفيلم شادى علي قد كشف لـ"الخليج 365" أن "اتنين للايجار" يتضمن أكثر من حكاية على غرار فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه العام قبل الماضى، مشيراً إلى أن الموضوع يعتمد على وجود فنان ضيف شرف، يلعب دور البطولة للحكاية، ويعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي.

ويعرض في السينمات حالياً أفلام "نبيل الجميل اخصائى تجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد وتأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعى، و"شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد وحاتم صلاح وإخراج بيتر ميمى، و"أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى وإخراج محمود كريم.