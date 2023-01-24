شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق فيلم "أخى فوق الشجرة" فى دور العرض السعودية يوم 2 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض فيلم "أخى فوق الشجرة" للنجم رامز جلال في دور العرض السعودية، يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل، وذلك بعدما طرح في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضى 18 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وحقق إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه خلال 5 أيام عرض.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب في اطار كوميدى.

وكان آخر أفلام رامز جلال "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه في السينمات العام قبل الماضى، وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوى، شيماء سيف وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدى، حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تحدث من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.