شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر وخروجه من العناية المركزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور نور أبو حساب، صديق الموسيقار حلمي بكر ومرافقه فى المستشفى، استقرار الحالة الصحية للموسيقار الكبير، كاشفًا عن أن الدكتور المعالج قرر نقله غدًا من العناية المركزة إلى غرفة منفردة، حيث سيخضع للملاحظة لثلاثة أيام قبل خروجه من المستشفى.

وقال نور أبو حساب: "الموسيقار حلمى دخل المستشفى يوم الجمعة الماضى بمشكلات في الكلى، وارتفاع ضربات القلب، واحتباس مياه في القدم، وبذل الفريق المعالج مجهودًا كبيرًا للوصول به إلى حالة الاستقرار"، موضحًا أن الالتهاب الحاد الذي كان موجودا على الشعب الهوائية بدأ يخف تماما ويقل كثيرًا، وأن سبب نقله للمستشفى لتكون مياه على القدمين، بالإضافة إلى الكحة الشديد، وهو ما استدعى نقله إلى الرعاية حتى يتم علاج المياه على القدمين وتعمل الكليتين بشكل جيد".

ووجه أبو حساب الشكر لنقابة الموسيقيين وعلى رأسها النقيب الفنان مصطفى كامل الذى تواجد منذ اللحظات الأولى بالمستشفى، ويتابع معه أعضاء النقابة حالته الصحية يوميًا، مشيرًا إلى تكفل النقابة بكل التكلفة العلاجية للموسيقار الكبير.

وأوضح أن العديد من نجوم الفن والأصدقاء يتابعون عن قرب حالته الصحية، كما اتصلت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود للاطمئنان عليه، وهاتفته المطربة لطيفة من دبي، وكذلك حميد الشاعري، كما زاره الممثل خالد محروس والمطرب أبو الليف، مشيرًا إلى أن أشقاءه يزورونه باستمرار، كما أنّ نجله الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما يسأل عنه عندما علم بمرضه، كما أنّ ابنته تزوره يوميا وهو ما يرفع روحه المعنوية.