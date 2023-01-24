شكرا لقرائتكم خبر عن 15فيلما بمسابقة الفيلم القصير بمهرجان الأقصر منها 5 أفلام مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 15 فيلما من عدة دول أفريقية تم اختيارها من قائمة كبيرة تقدمت للمشاركة في الدورة الـ 12 من عمر المهرجان المتخصص في السينما الأفريقية .

الأفلام التي تم اختيارها منها 5 أفلام مصرية هي :"بميت راجل"للمخرج أحمد معوض ، "عزيزتي رولا" للمخرجة ماري بادير،"ورد" للمخرجة مروى الشرقاوي، "هو ميت الآن" للمخرج طارق الشربيني، "زفة" للمخرج أحمد سمير.

ومن أفلام تلك المسابقة أيضا : القناع المكسور للمخرج كاغو آيديبو من نيجيريا وفيلم "إيتارا" للمخرج روجابيشا كين كاسي من رواندا، وفيلم "نجمة مارس 2020 " للمخرجة ليلى مسافرمن المغرب، وفيلم "الرقص على العكازات" للمخرج يورو ليدل نيانج من السنغال ، وفيلم " فتاة بيضاء أخرى" للمخرج مديسيه أجوهونديه من بنين، وفيلم "رحلة" للمخرج جميل نجار من تونس، وفيلم " حياة متنوعة" للمخرج ليونيل نيشيموي بوروندي، "شارع البحيرة الزرقاء"للمخرج أوليفر كانسا من غانا، وفيلم "أثر" لفرج معيوف ، وفيلم "ما هاشي " توكولوهو افريكا ماسيميني من جنوب افريقيا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة ، وكذلك وزارات السياحة والأثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين ، ويراس المهرجان ومن مؤسسيه السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري .