شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "اتنين للايجار" بدور العرض السينمائية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائية المصرية غدا طرح الفيلم الكوميدي "اتنين للايجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد وظهور خاص النجمه رانيا يوسف والنجم دياب.

فيلم "2 للإيجار" من تاليف أسماء غازي واخراج شادي علي، ويظهر فيه بيومي وثروت بشكل جديد ومختلف عما يقدمانه في افلامهما الاخرى من كوميديا تتناسب مع طبيعة الأسرة المصرية والعربية.



اتنين للايجار



اتنين للايجار



اتنين للايجار (4)

موعد عرض فيلم اتنين للإيجار

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في السعودية يوم الخميس 26 يناير، كما تقرر أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 6 فبراير المقبل في حضور أبطال العمل بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

فيلم "اتنين للايجار" تم تصوير مشاهده مابين مدينه 6 اكتوبر ومدينه الغردقه وعدد من اماكن التصوير المختلفة.



اتنين للايجار



اتنين للايجار



اتنين للايجار



اتنين للايجار (11)





ميرهان حسين ضيف شرف "اتنين للإيجار"

وكشفت الفنانة ميرهان حسين عن أنها تحمست للمشاركة كضيفة شرف في فيلم "اتنين للإيجار" للفنانين بيومى فؤاد ومحمد ثروت، بسبب تقديمها دور مغنية خلال الأحداث مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن العمل فرصة للعودة إلى الغناء بعد غياب خاصة أنها تقدم فيه أغنية بعنوان "كلمتين وبس" والتي طرحتها ضمن عمليات الدعاية للعمل وهى من كلمات سامح الكومى، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسى.