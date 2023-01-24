شكرا لقرائتكم خبر عن "فوتوكوبي" للمخرج تامر عشرى يُشارك فى مهرجان أفلام منظمة شنغهاي للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُشارك فيلم فوتوكوبي للمخرج تامر عشري في مهرجان أفلام منظمة شنغهاي للتعاون والمقرر إقامته في الفترة ما بين 27 وحتى 31 يناير.

ويهدف مهرجان أفلام منظمة شنغهاي للتعاون لبناء شراكات سينمائية وتبادل البرامج، وتنشئة المواهب الشابة في صناعة السينما والعمل كجسر بين ثقافات منظمة شنغهاي للتعاون.

جوائز فيلم فوتوكوبي

وخلال جولاته في مهرجانات سينمائية مختلفة، حصد فيلم فوتوكوبي العديد من الجوائز من بينها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم في مهرجان طرابلس للأفلام، جائزة النقاد الذهبية كأفضل فيلم في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية، جائزة الجمهور كأفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة العمل الأول من مهرجان جمعية الفيلم عام 2018، كما تم اختياره ضمن أفضل 5 أعمال تم إنتاجها في 2017 من جمعية الفيلم.





قصة فيلم فوتوكوبي

ويقدم فيلم فوتوكوبي قصة حب استثنائية بين رجل وسيدة يكتشفان من جديد الحب والحياة، ويقوم ببطولته النجوم محمود حميدة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد داش، علي الطيب، فرح يوسف، وهو من تأليف هيثم دبور ومن إخراج تامر عشري.

تامر عشري هو مخرج ومنتج مصري، يمتلك خبرة 20 عامًا في صناعة الأفلام، أنتج وأخرج الكثير من الوثائقيات، كما انضم إلى فريق عمل أفلام عالمية مثل Trials of spring (2015)، والفيلم الوثائقي Sacred (2016)، دخل في مجال الإنتاج السينمائي من خلال الفيلم الروائي الطويل نوّارة (2015) وحصد الفيلم أكثر من 10 جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، أخرج تامر عشري فيلم فوتوكوبي (2017) ليحصد العديد من الجوائز، من بينها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.