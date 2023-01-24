شكرا لقرائتكم خبر عن 30ألف بلورة سواروفسكى.. تفاصيل إطلالة دوجا كات فى عرض Schiaparelli"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت إطلالة دوجا كات خلال عرض أزياء Schiaparelli الأكثر لفتا للأنظار فعلى الرغم أنها معروفة بأسلوبها الغريب فى الأناقة، لكن دوجا كات لفتت الأنظار بشكل غير مسبوق ولم تخب آمال متابعها عندما وصلت إلى عرض Schiaparelli المرصع بالنجوم خلال أسبوع الموضة فى باريس أمس الإثنين.

إطلالة دوجا كات فى أسبوع الموضة بباريس

واحتاجت إطلالة دوجا كات حوالى 30 الف بلورة سواروفسكى صغيرة وضعت على جسدها لتظهر بهذا اللوك اللافت، حسبما نشر موقع stylecaster، كان رأس المغنية ووجهها وذراعيها مبهرين ببراعة باللون الأحمر لتتناسب مع مظهرها الأحمر النارى.



دوجا كات باطلالة غريبة

بينما يبرز أسبوع الموضة فى بارس ذروة الموضة على المدرج وفى الشارع وخاصة على المشاهير، ينجح عرض Schiaparelli دائمًا فى أخذ الأمر خطوة إلى الأمام، حيث يُعرف دانيال روزبيرى، المصمم الحالى وراء Schiaparelli، بدمج العناصر النحتية فى تصميماته، مما يترك انطباع التمييز.



دوجا كات بفستان احمر

هذا الموسم، استوحيت مجموعة Schiaparelli من Dante's Inferno، وظهرت عارضات ذات وجه ذهبى، وفساتين من الفرو الصناعى مزينة برؤوس حيوانات واقعية للغاية.



دوجا كات

جذبت المغنية، البالغة من العمر 27 عامًا، الانتباه حيث طلت جسمها بطلاء أحمر من الرأس إلى القدمين وأكملت المظهر الجريء ببلورات متناسقة الألوان، كما ظهرت فى الزى مشد أحمر من الساتان إلى جانب تنورة مزينة بالخرز وحذاء يصل إلى الركبة.

مظهر دوجا كات خلال أسبوع الموضة فى باريس

الزى مكون من مشد أحمر من الساتان إلى جانب تنورة مزينة بالخرز وحذاء يصل إلى الركبة، وأضافت دوجا وأسمها الحقيقى Amalia Dlamini اطلالة مختلفة اكثر إلى المظهر الخارجى مع شال طويل وأقراط كبيرة من الياقوت.

تأسست Schiaparelli فى عام 1927 من قبل Elsa Schiaparelli، والمعروفة الآن بتصميماتها غير التقليدية التى ارتدتها من قبل نجمات مثل بيونسيه وكيم كارداشيان.

كايلى جينر ترتدى رأس أسد وتحمل حقيبة جلد ثعبان فى عرض Schiaparelli

كذلك ظهرت عارضة الأزياء العالمية كايلى جينر، وهى ترتدى رأس أسد ضخم مرتبط بفستانها الأسود، حيث أطلت بشكل غريب فى Schiaparelli ولفتت العارضة ونجمة تليفزيون الواقع، البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بهذا الأسد الضخم المحشو أثناء ظهورها فى الحدث، اليوم الإثنين.

كايلى جينر تظهر برأس أسد على فستان مخملى

وحسب ما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، تمت خياطة الأسد المزيف فى الجزء الأمامى من فستان مخملى أسود أنيق بتصميم أنيق بدون حمالات، وارتدت كايلى، زوجًا من الأحذية الذهبية المميزة مع علامات خارجية على الأصابع وحملت حقيبة من جلد الثعبان، كما ظهرت بخصلات داكنة فى شعرها على شكل ذيل حصان واختارت مظهر مكياج ساحر.







كايلى

يأتى ذلك بعد أن كشفت كايلى، يوم السبت، أن ابنها البالغ من العمر 11 شهرًا أصبح اسمه آير.