شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر "مهلة أخيرة" .. خامس حكايات مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "في كل أسبوع حكاية" البوستر الدعائى لخامس حكايات العمل والتي تحمل اسم "مهلة أخيرة" وذلك قبل انطلاق عرضها السبت المقبل على قناتي CBC و CBC دراما ومنصة watch it الرقمية والحكاية بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.



بوستر حكاية مهلة اخيرة من مسلسل فى كل اسبوع حكاية

وتعرض قناة cbc خلال الأسبوع الجارى، رابع حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والتي تحمل اسم "زيارة" بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء.

يذكر أن مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" من إنتاج شركة سيلمديا للمنتجة مها سليم ومكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

وانتهت قناة cbc من عرض 3 حكايات من المسلسل، الأولى"تاكسى" بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى، والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، إنجى شرف ودعاء حكم والحكايتين من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، والثالثة" فيه أمل" ثالث حكايات المسلسل بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.