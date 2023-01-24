شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تروج لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "بالطو" وعرضه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة watch it الرقمية في الترويج لأحدث أعمالها الأصلية، مسلسل "بالطو" المكون من 10 حلقات، وذلك تمهيداً لعرضه على شاشتها قريباً، حيث طرحت المنصة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام التيزر التشويقى للعمل وهو عبارة عن بالطو التمريض الأبيض مع تعليق قريباً.. مستعدين للمسلسل الجديد ؟"

مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعصام عل وعدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

وأطلقت watch it يوم 4 يناير الماضى أحدث أعمالها الأصلية فيلم " فيلم "الباب الأخضر" آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، والفيلم بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات فى إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

كما عرضت watch it مؤخراً أفلام "صابر وراضى" بطولة أحمد آدم ومحسن محيى الدين ورزان مغربى ومحمد مهران ويسرا مسعودى وإخراج أكرم فريد، وفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، انتصار، أحمد فتحى، محمد ثروت، شيماء سيف، محمود البزاوى، أحمد حلاوة، محمد عبد المعطى، سحر عبد الحميد، وضيوف الشرف على ربيع، محمد ثروت، أحمد فتحى.

وتستمر المنصة في عرض أحدث المسلسلات منها "مشوار الونش" بطولة محمد رجب ومحمود عبد المغنى وميرهان حسين ودانا حلبى ومنة فضالى وبسمة داود وايهاب فهمى ومحسن منصور، و"وبينا ميعاد" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز ومدحت صالح وخالد أنور ووفاء صادق وعدد من الفنانين الشباب، وحكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، و"حكايات جروب الماميز" بطولة خالد سليم ودينا فؤاد.