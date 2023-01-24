بعد غياب أكثر من 5 سنوات.. ظهور صادم للفنان “أحمد هارون” شاهد كيف أصبح الآن! – (صور وتفاصيل)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 يناير 2023 05:47 مساءً - بعد غياب لأكثر من 5 سنوات بعيدًا عن الساحة الفنية والإعلام، عادت أخبار الفنان المصري أحمد هارون للتصدر في الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث في مصر .

ولكن تلك العودة كانت صادمة للجمهور، حيث ظهر الفنان في عزاء والدته التي توفيت يوم الأربعاء الماضي

وظهر “هارون” في عزاء والدته متأثرًا برحيلها، وحرص بعض الفنانين على حضور العزاء ومنهم: المطرب فارس، والفنانة أميرة فتحي، والفنان عادل الفار؛ إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء من خارج الوسط الفني.

أحمد هارون في عزاء والدته

أحمد هارون يعلن خبر وفاة والدته

وكان الفنان أحمد هارون أعلن نبأ وفاة والدته، وطالب الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق الله الأسرة الصبر والسلوان في محنتهم.

وكتب أحمد هارون منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أمي.

أحمد هارون في عزاء والدته

من هو أحمد هارون؟

ممثل مصري من مواليد 9 مايو 1978. تخرج في كلية (السياحة والفنادق). عمل لفترة كعارض للأزياء وموديل في الإعلانات، بعدها شارك كموديل في أغنية (تصوّر) لأصالة نصري، وإخراج (عثمان أبولبن) والتي لفتت الأنظار إليه كممثل.

أحمد هارون في عزاء والدته

أعمال أحمد هارون

وبواسطة من مدرب التمثيل (د.محمد عبدالهادي) شارك هارون في الفيلم الشهير (سهر الليالي) 2003، لينطلق بعدها ويقدم عدد من الأفلام السينمائية مثل: (فرح) 2004، (بحبك وبموت فيك) 2005، و(90 دقيقة) 200،

أحمد هارون في عزاء والدته

كما شارك هارون في عدة أعمال تليفزيونية مثل: (حق مشروع) 2007، (قلب ميت) 2008، (أدهم الشرقاوي) 2008 .. وغيرها.

الفنان أحمد هارون

آخر لقاءات أحمد هارون

يذكر أنه فى آخر لقاءات الفنان أحمد هارون عام 2015 قال، إن دور “أحمد عبد الجبار”، نجل القيادى الجهادى، الذى يجسده ضمن أحداث مسلسل “دنيا جديدة”، من الشخصيات المركبة للغاية، والتى تحتاج لجهد خاص، نظرا لتطورات التفاصيل النفسية للدور فى كل مرحلة يمر بها، مشيرا إلى أن العمل يكاد يكون تعرض لظلم كبير فى الدعاية الخاصة به، لكنه حقق نجاحا كبيرا لدى فئات معينة من الجمهور، مؤكدا أن المسلسل فى عرضه الثانى وبعيدا عن الزحام الرمضانى سيحقق نجاحا أكبر”.

وأضاف هارون أن المسلسل من المحطات الدرامية الهامة، والتى يفخر بتقديمها، نظرا لاعتباره عملا اجتماعيا تنويريا، فضلا عن كونه يؤرخ لفترة هامة تمر بها البلاد، بالإضافة إلى مشاركته فى بطولته بجانب فنانين كبار مثل حسن يوسف وأحمد بدير وسامح الصريطى وآخرين.

مسلسل “دنيا جديدة”، من بطولة حسن يوسف وأحمد بدير وسامح الصريطى وأحمد هارون ونيرمين ماهر ومحمد نجاتى وفتوح أحمد وأحمد خليل وعمرو صحصاح وميار الغيطى ونورهان وميريهان حسين، من تأليف مصطفى إبراهيم وإنتاج قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، وإخراج عصام شعبان

آخر أعمال أحمد هارون

ومن ناحية أخرى، يغيب الفنان أحمد هارون، عن الفن منذ فترة، حيث كانت اخر اعماله فيلم يحمل اسم (قلب أسود) عام 2018 بالتعاون مع العديد من الفنانين، أبرزهم نهال عنبر، مراد فكري صادق، حسن عبد الفتاح، شيما الحاج، ومن إخراج وائل عبد القادر، ومن تأليف مصطفى عامر.

وقبلها شارك أحمد هارون في مسلسل بعنوان (أم الصابرين) عام 2012 والذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رانيا محمود ياسين، طارق الدسوقي، خالد محمود، مديحة حمدي، وجمال إسماعيل ومن تأليف أحمد عاشور، ومن إخراج أحمد إسماعيل الحريري، بالإضافة إلى مسلسل بعنوان جذور بالتعاون مع يوسف الخال ودينا فؤاد.

وكان أحمد هارون قال في تصريحات سابقة أنه يمر بحالة استرخاء تام قد تدفعه لاعتزال التمثيل خصوصا أن الأجواء غير مناسبة بل وغير مشجعة على الاستمرار، أضاف: ربما أتراجع عن فكرة الاعتزال لو ضعت يدي على النص المناسب سواء على مستوى السينما أو التليفزيون الذي يتناسب مع ما قدمته طوال مشواري الفني.

يُذكر أن آخر بطولة مطلقة لأحمد هارون كانت من خلال “فيلم فرح” عام 2004 مع الفنانة مي عز الدين والطفلة نور إحسان وهو من إخراج أكرم فريد.

الخليج 365

الخليج 365