“فسكوز ومن العتبة”.. بنطلون محمد رمضان يُثير السخرية والانتقادات على السوشيال ميديا.. لن تتخيلوا شكله!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 يناير 2023 02:43 مساءً - نشر الفنان محمد رمضان صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وظهر “رمضان” في تلك الصور مرتديًا “بنطلون” قطني مشجر، مما عرضه لانتقادات من قِبل بعض المتابعين.

وعلّق الفنان الذي أثار الجدل بسبب غرابة إطلالاته وملابسه التي يظهر بها مؤخرًا، قائلًا: «على وضعنا لحد ما نقابل ربنا».

محمد رمضان يثير الجدل بملابسه الغريبة في أحدث ظهور له – الصورة من حساب الفنان عبر موقع فيسبوك

وتعرض الفنان محمد رمضان، لانتقادات من الجمهور؛ بسبب ظهوره بملابس غريبة، مما جعله يتلقى تعليقات سلبية ومنها :”بنطلون فسكوز بـ 55 جنيه موجود كل ألوانه”، وأيضًا “إيه اللي انت لبسه ده يا فنان؟”، وغيرها

محمد رمضان يثير الجدل بملابسه الغريبة في أحدث ظهور له – الصورة من حساب الفنان عبر موقع فيسبوك

فيما تلقى “رمضان” دعم من فريق آخر من متابعيه عبر التعليقات والتي جاءت كالتالي: ماشاء الله يا فنان، ثقة في الله نجاح، على وضعك يا غالي سيبك من أعداء النجاح، أنت فنان جميل وتستاهل كل خير”.

أغنية “على وضعنا”

عاد فيديو كليب أغنية “على وضعنا” للنجوم محمد رمضان وأحمد عدوية ونجله محمد عدوية، مرة أخرى على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد حذفه.

أغنية “على وضعنا” كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي”MR1″ عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وقال “رمضان”، عن هذا التعاون الفني: “اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية”

لفتة إنسانية لـ محمد رمضان

من جهة ثانية، استجاب الفنان محمد رمضان، لطلب الفنان إحسان الترك بمساعدته، بعد أن أصبح دون عمل حاليا، حيث ضمه لأسرة مسلسل «جعفر العمدة» الذي يشارك فيه رمضان بالموسم الرمضاني المُقبل 2023.

حيث نشر رمضان صور تؤكد استجابته لنداء إحسان، الذي قال في تصريحات إعلامية أنه مثل ابنه وطلب من أن يتذكره، ويمنحه دورا في أي عمل من أعماله، خاصة وأنه لا يعمل منذ فترة، واضطر لبيع سيارته وعفش بيته.

وعلّق “رمضان” على الصور التي جمعته بـ “الترك” في كواليس المسلسل، قائلًا: “الفنان القدير إحسان التركي الخليج 365 مسلسل جعفر العمدة“، وعلق الفنان الشاب كريم الحسيني “محترم من يومك”.

“مسلسل جعفر العمدة” جديد محمد رمضان في رمضان 2023

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه سوف يقدم شخصيتين في “مسلسل جعفر العمدة” الذي يقوم ببطولته للعرض في شهر رمضان 2023 المقبل، حيث يجسد شخصية العمدة “جعفر” ووالده أيضًا.

وأضاف المصدر أن جعفر سوف يتزوج من أربع سيدات ضمن أحداث المسلسل الذي يوشك على الإنتهاء خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع المصدر: أن هناك طريقة عمل يتبعها رمضان و المخرج محمد سامي كي يضمنا نجاح المسلسل، فبعد كتابة حلقات المسلسل كاملة، يجتمع الاثنين داخل مكتب رمضان بمنطقة المهندسين ويتناقشان في كل مشهد على حدة، ويقومان ببعض التغييرات الخاصة بالمشاهد والجمل الحوارية، ويضيفان بعض المصطلحات الرنانة التي تلفت انتباه الجمهور.

بجانب إضافة مشاهد وأحداث تجذب الجمهور، مثلما فعل الاثنين في مسلسل “الأسطورة” بمشهد مقتل رفاعي الدسوقي ومشهد الطفلة التي تركها فتحي البرنس “أحمد زاهر” في مسلسل “البرنس” والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وصور المخرج محمد سامى عدد من المشاهد فى العاصمة اللنبانية بيروت لمدة اسبوع، وجمعت المشاهد كلا من بطل العمل محمد رمضان والفنانة زينة وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل ” جعفر العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بـ مسلسل المشوار، أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، وغادة طلعت.

فيلم ” ع الزيرو”

وفي السينما، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو” ويشاركه البطولة كلا من نيللي كريم، والطفل منذر مهران، وإلهام شاهين الفيلم من تأليف دكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل.

تدور أحداث الفيلم دراما وأكشن ويناقش قضية اجتماعية مهمة، في إطار من الرومانسية من خلال قصة حب بين زوجين، لديهما أطفال، يحاول الأب التقرب إلى ابنه وأن يكون صديقه، في رسالة مهمة لكل الآباء

وفى سياق آخر، أحيا النجم محمد رمضان عدد من حفلاته الغنائية الفترة الماضية، تكللت بالنجاح، قدم خلالها عددا من أغانيه الأخيرة التي لاقت نجاحاً مع جمهوره، كما ظهر رمضان مع الإعلامية منى الشاذلى برفقة اولادة لأول مرة، وتحدث رمضان عن جوان كثيرة من حياته العائلية والمهنية، بالإضافة إلى الحديث عن مسلسله الجديد العمدة وأحدث أفلامه “ع الزيرو”.

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