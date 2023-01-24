في ظهور نادر.. زوجة كريم عبد العزيز تخطف أنظار الجمهور بحفل توزيع جوائز “joy awards”.. لن تصدّق مدى جمالها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 يناير 2023 02:43 مساءً - أثارت زوجة الفنان كريم عبد العزيز الجدل في حفل توزيع جوائز Joy Awards بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور “إنستجرام“.

وظهرت زوجة كريم عبد العزيز، في الحفل المقام مساء السبت بالرياض، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة المثيرة مرتدية فستانا باللون النبيتى .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت “هايدي سرور” على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

زوجة كريم عبد العزيز

هايدي سرور من مواليد حي العجوزة بالقاهرة 17 أغسطس 1975. تزوجت كريم عبد العزيز عام 2005. وتعد هايدي الزوجة الثانية للفنان، حيث سبق أن تزوج من صحفية ولم تستمر هذه الزيجة أكثر من عام. هايدي سرور هي نجلة نائب سابق في مجلس الشعب المصري. وظهرت مع الفنان كريم عبد العزيز في أكثر من عرض خاص لأفلامه الأخيرة، مثل: (فيلم الفيل الأزرق 2 وفيلم نادي الرجال السري)، وعدد من الفاعليات الفنية

وأكّد النجم كريم عبد العزيز أنّ زوجته ذكية استطاعت أن تكتسب طباع والدته التي تربطها به علاقة قوية. حتى أنّها أصبحت تشبهها في سلوكها وتصرفاتها وصارتا صديقتين، وهو الأمر الذي يسعده للغاية.

وخلال استضافته سابقًا في برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه عمرو الليثي على قناة “المحور”، أشار النجم المصري إلى أنّ والديه وعائلته المكوّنة من زوجته وابنته ملك وابنه علي يمثّلون له مصدر الأمان.

كريم عبد العزيز في joy awards

وحرص النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، المقام في الرياض بالسعودية، وكان كلاهما مرشحًا للفوز بجائزة (أفضل ممثل في السينما) ليفوز بها “عز” ويهديها إلى صديقه كريم عبدالعزيز.

توافد عدد من نجوم الفن على حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من Joy awards، بالعاصمة السعودية الرياض، لاختيار الأفضل فنيًا لعام 2022، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

وحضر حفل JOY AWARDS العديد من النجوم منهم: يسرا، ورانيا يوسف، رحمة أحمد، أميرة أديب، محمد عبدالرحمن توتا، علاء مرسي، محمد فراج، بسنت شوقي، سامر المصري، وياسمين صبري، الإعلامية وفاء الكيلاني، الإعلامي رامي رضوان، الإعلامية بوسي شلبي، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، رامز جلال، ريم مصطفى، روجينا، أشرف زكي، سيد رجب، شيرين رضا، شريف سلامة، سلمى أبو ضيف.

وشملت قائمة حضور الحفل عددا من النجوم الأجانب، منهم: الممثلة التركية ديميت أوزدمير، الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، والمخرج الأمريكي مايكل باي، وميل جيبسون، والممثل الهندي أميتاب باتشان، وإيسترا، وإنجين أكيوزيك.

جوائز joy awards

وتنافس على جائزة الفيلم المفضل في السينما الفنان أحمد حلمي، المخرج مروان حامد، المخرج بيتر ميمي، المنتج صادق الصباح.

بينما تنافس على جائزة أفضل ممثلة في السينما كل من النجمة منى زكي، منة شلبي، أسماء أبواليزيد، هند صبري، وأفضل ممثل في السينما يتنافس عليها النجوم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، تيم حسن.

وتنافس على جائزة أفضل أغنية للعام كل من ويجز، اليسا، أصالة، نانسي عجرم، سعد لمجرد، وينافس على جائزة أفضل مطربة في العام المطربة أنغام، نانسي عجرم، اليسا، أصالة.

وتنافس المطربون عمرو دياب، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، على جائزة أفضل مطرب للعام الماضي، وأفضل مطرب صاعد .

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العام أشرف الحكيمي، محمد العويس، سالم الدوسري، يزيد الراجحي.

وينافس على جائزة أفضل مسلسل باسل خياط، جمال سنان، جو بو عيد، منير الزعبي،عماد العنزي، وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة للمسلسلات التلفزيونية كل من هند صبري، هدى حسين، نادين نسيب نجيم، إلهام على.

ويتنافس على جائزة JOY AWARDS أفضل ممثل بالدراما التلفزيونية للعام الماضي النجم أحمد مكي ،باسل خياط، قصي خولي، ابراهيم الحجاج، وينافس على جوائز أفضل ممثلة بالدراما التلفزيونية صاعدة كل من رحمة أحمد، نور النبوي، مديحة أحمد، هيلدا ياسين.

«كيرة والجن» أفضل فيلم في 2022 بـ Joy Awards

ونال «فيلم كيرة والجن» للمخرج مروان حامد جائزة أفضل فيلم، وذلك في حفل توزيع جوائز Joy Awards،على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووجه المخرج مروان حامد الشكر لجميع طاقم الفيلم وأبطاله، كما حصلت الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة سينما، عن تجسيدها دور دولت فهمي في فيلم «كيرة والجن»، وأهدت الجائزة لطاقم الفيلم وشركة سينرجي للإنتاج.

كما حصل الفنان أحمد عز على جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم «كيرة والجن»، ووجه كلمة لـ زميله الفنان كريم عبدالعزيز، قائلا: أنا بهدي الجائزة لـ كريم عبدالعزيز لأنه يستحقها، ولكل طاقم عمل الفيلم.

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