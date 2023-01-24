شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة حسن يوسف للدراما بعد غياب 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان الكبير حسن يوسف على بطولة مسلسل جديد بعنوان " بيت السيدة " إخراج سامر خضر في ثانى تجاربة الاخراجية بمصر بعد انتهائه من مسلسل " عودة البارون " بطولة حسين فهمى بعد نجاحة في العديد من الأعمال الدرامية بالأردن والمسلسل يشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم الفنانة عاف شعيب وكل من النجوم أحمد سلامة وإيمى طلعت زكريا . ويذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف هو مسلسل الضاهر " إخراج ياسر زايد وبطولة محمد فؤاد وتامر عبد المنعم وفريال يوسف



حسن يوسف

يذكر أن الفنان الكبير حسن يوسف أكد أنه لن يدلى بأى تصريحات صحفية إلا إذا كان يعرف الصحفى الذى يتحدث معه أو إذا أطلع على كارنيه عضوية نقابة الصحفيين الذى يؤكد أن من يحدثه صحفى عضو بالنقابة وليس منتحلاً لصفة صحفى حتى لا يتعرض لتحريف تصريحاته.

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تعليقًا على أزمة تحريف تصريحاته الخاصة بالقبلات الفنية: "أنا باخد مقالب كتير من شباب بينتحلوا صفة صحفيين ويكلمونى فى التليفون وبرد عليهم مبرضاش أكسر بخاطرهم، وبعدها أتفاجئ بأنهم كتبوا أى كلام ونسبوا لى تصريحات لم أصرح بها".

وكان الفنان الكبير حسن يوسف قد تصدر مؤشرات البحث بعد تصريح نسب له حول القبلات الفنية يدعى أنه قال :" القبلات على أيامى مكانش ليها طعم وكانت خالية من الأحاسيس وكنا بنتمضمض بعدها ولذلك لا تعتبر حرامًا".

ونفى الفنان الكبير لليوم السابع صحة هذا التصريح مؤكداً أنه لا يتطرق مطلقًا إلى الحديث عن الحلال والحرام لأنه ليس متخصصًا فى الدين، ولكنه قال إن القبلات فى السينما كانت وما زالت لا تحمل أى أحاسيس وهى مثل الماء لا لون ولا طعم، فكيف فى موقع التصوير الذى يضم عشرات العاملين من مخرج وفنيين وممثلين أن تحمل القبلة أى مشاعر؟.