بعد غيابها عن حفل Joy Awards .. تطورات الحالة الصحية للفنانة إليسا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:50 مساءً - حرصت الفنانة نانسي عجرم على طمأنة جمهور ومحبي الفنانة إليسا على الوضع الصحي للأخيرة، بعد خضوعها مؤخرا لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وهو الأمر الذي جعلها تغيب عن حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم يوم السبت الماضي في مدينة الرياض؛ وترشحت إليسا لجائزة أفضل فنانة في فئة الموسيقى .

قالت نانسي عجرم في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي” على هامش الحفل: “اتطمنت عنها وحكيتها واتساب وهي منيحة وإن شاء الله بيكون كل شئ منيح وبترجعلنا بألف سلامة، ونحنا مستفقدينلها” .

وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن خضوعها لعملية جراحية في يدها، دون أن توضح طبيعة العملية أو سببها ولكنها أشارت إلى أنها عملية بسيطة لطمأنة محبيها .

كتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدي .. لا داعي للقلق، أحبكم وشكرا على السؤال” .

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية ظهرت إليسا وهي تضع رباط حول يدها اليمنى، وعند سؤالها حول السبب من وراء ذلك، أكدت على أنها جُرحت فيها .

وجاء قلق جمهور إليسا عليها بسبب تورم وانتفاخ يديها منذ سنوات وأجرت لها جراحة بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، ولكن يبدو أن العملية لم تتكلل بالنجاح .