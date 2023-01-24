كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:50 مساءً - حرصت الفنانة نانسي عجرم على طمأنة جمهور ومحبي الفنانة إليسا على الوضع الصحي للأخيرة، بعد خضوعها مؤخرا لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية .
وهو الأمر الذي جعلها تغيب عن حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم يوم السبت الماضي في مدينة الرياض؛ وترشحت إليسا لجائزة أفضل فنانة في فئة الموسيقى .
قالت نانسي عجرم في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي” على هامش الحفل: “اتطمنت عنها وحكيتها واتساب وهي منيحة وإن شاء الله بيكون كل شئ منيح وبترجعلنا بألف سلامة، ونحنا مستفقدينلها” .
وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن خضوعها لعملية جراحية في يدها، دون أن توضح طبيعة العملية أو سببها ولكنها أشارت إلى أنها عملية بسيطة لطمأنة محبيها .
كتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدي .. لا داعي للقلق، أحبكم وشكرا على السؤال” .
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية ظهرت إليسا وهي تضع رباط حول يدها اليمنى، وعند سؤالها حول السبب من وراء ذلك، أكدت على أنها جُرحت فيها .
وجاء قلق جمهور إليسا عليها بسبب تورم وانتفاخ يديها منذ سنوات وأجرت لها جراحة بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، ولكن يبدو أن العملية لم تتكلل بالنجاح .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابها عن حفل Joy Awards .. تطورات الحالة الصحية للفنانة إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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