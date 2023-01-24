يضع مكياج ويحمل حقيبة نسائية.. ما صلة القرابة بين “ياسمين صبري” والشاب الذي ظهر معها داخل طائرتها الخاصة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:50 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا صور جديدة للفنانة ياسمين صبري على متن الطائرة الخاصة بها ، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وإحدى الصور التي نُشرت لـ ياسمين صبري، أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب ظهور رجل معاها يضع مستحضرات تجميل «ميك أب»، وبحوزته شنطة حريمي، في الكرسي الموازي لها في الطائرة الخاصة بها.

الأمر الذي جعل البعض يظنون أن هناك صلة قرابة تجمع بين “ياسمين” وذلك الشاب الذي إعتمد إطلالة نسائية.

وانهالت التعليقات والتساؤلات من الجمهور عن الشخص الذي يظهر مع ياسمين صبري في الطائرة، وسبب ظهوره معها للمرة الثانية، حيث ظهر الثنائي في المرة الأولى منذ أقل من عام، داخل طائرتها الخاصة أيضًا

من هو شريف طانيوس؟

وتبين أن هذا الشاب هو الماكيير الخاص بالفنانة ياسمين صبري وهو خبير تجميل مصري يُدعى شريف طانيوس، تعلم فنون عالم الماكياج في العاصمة الفرنسية باريس، وعاد إلى مصر لإثبات نجاحه، وأصبح واحد من أبرز الخبراء في هذا المجال.

تمكن شريف طانيوس بعمله المميز، من تحقيق الشهرة الواسعة في عالم الماكياج في عدة سنوات قليلة، وأصبح الماكيير الخاص بعدة فنانات منهن نيللي كريم، مايا دياب، بسنت شوقي، تارا عماد، وأخريات.

دخل عالم التجميل بالصدفة.

كان “طانيوس” يحلم بالعمل في البداية بالعمل في تصميم الأزياء، ولكنه اتجه إلى التجميل، ويظهر طانيوس دائمًا وهو يضع المكياج مثل السيدات، لذلك يتعرض لانتقادات واسعة من قبل الجمهور، ولكن له أيضًا متابعين ومحبين حيث يتابعه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» 522 ألف شخص.

ياسمين صبري في Joy Awards

وكانت النجمة ياسمين صبري قد نشرت مجموعة من صورها في طائرة خاصة استقلتها للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، ولكن لفت أنظار الجمهور في هذه الصور هو ظهورها بخاتم زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين في الصور وهي ترتدي الخاتم في اليد اليسرى، وذلك بعد انتشار الكثير من الشــ ائعات والصور التي تؤكد عودة الحياة الزوجية بينهما.

وتعود صناعة الخاتم إلى إحدى دور صناعة المجوهرات الشهيرة، والتي يملكها اللبناني إبرهيم نصّور، وقد صُنع بتصميم خاص بعيار 5.8 قراريط، ويقدر بـ 200 ألف دولار، أي ما يتجاوز 6 مليون جنيه مصري.

وحسمت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأنباء المتداولة حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة. وكشفت عن حقيقة عودتها لطليقها أحمد أبو هشيمة، وذلك على هامش حضورها حفل JOY AWARDS.

“لن أتزوج سراً”

وقالت ياسمين صبري لمراسل برنامج “Mbc Trending: ““أكيد لو فيه حاجة هعلنها زي ما أعلنت الجواز وزي ما الطلاق أعلن، عمري ما هتجوز ويكون في السر”.

وحول ظهورها بخاتم الزواج، ردت ياسمين صبري على الأمر موضحة: “خواتمي كتير الحمد لله، لكن ده مش خاتم زواج”.

وتحدثت “ياسمين” عن الحفل الفني قائلة: “المستقبل كله للسعودية إن شاء الله وبيجمعونا مع نجوم العالم”.

جورجينا وياسمين معًا لأول مرة

وقدّمت ياسمين جائزة أفضل ممثل سينمائي في حفل توزيع جوائز joy awards، والتي رشّح لها أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وتيم حسن.

وقالت ياسمين: “الله على طاقة المكان وطاقة السعودية. شرف كبير وجودي معاكم اتمنى للسعودية مزيد من النجاح والازدهار. فكرت أقدم ازاي المرشحين لفئة السينما اتكلم عن موهبتهم ولا جاذبيتهم”.

واجتمعت ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز لأول مرة في مكان واحد بعد اقتران اسميهما معاً، للمقارنة الدائمة بينهما واتهام الفنانة المصرية بتقليد حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو.

وانطلق، مساء السبت الماضي، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم والنجمات من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وحرص عدد كبير من الفنانين والنجوم العالميين على حضور الحفل، من بينهم جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير رونالدو، صوفيا فيرجارا، أميتاب باتشان، فرقة كايروكي، ياسمين صبري، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي.

ويتنافس النجوم على حصد جوائز الممثل والممثلة المفضلة في فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل في المسلسلات، وفي فئة الموسيقى جائزة الفنان والفنانة المفضلة، وجائزة الأغنية المفضلة، الوجه الجديد المفضل في الموسيقى، وجائزة الممثل والممثلة المفضلة في السينما، جائزة الفيلم المفضل، وتوجد جائزة الرياضي المفضل والرياضية المفضلة.

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