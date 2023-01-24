شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تعيش نشاطًا فنيًا في 2023 وتشارك بفيلمين ومسلسل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة روبي نشاطًا فنيًا خلال الفترة الحالية، حيث تشارك بفيلمين في موسم منتصف العام الدراسي 2023، كما تخوض السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "حضرة العمدة".

شلبي

شاركت النجمة روبي في فيلم "شلبي" الذي بدأ عرضه في السينمات المختلفة مطلع يناير الجاري، برفقة النجم كريم محمود عبد العزيز، حاتم صلاح، بيومى فؤاد، محمد محمود، والطفلة لافينيا نادر، وعدد آخر من الفنانين، وبمشاركة الفنان عبد الباسط حمودة كضيف شرف خلال الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.



روبي من فيلم "شلبي"

جروب الماميز

كما تنتظر روبي عرض فيلمها الجديد "جروب الماميز" والذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة مطلع فبراير المقبل، ويشاركها في بطولته كل من: ويسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنين منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.



روبي من بوستر فيلم "جروب الماميز"

حضرة العمدة

وتخوض السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "حضرة العمدة" ويشاركها بطولته: سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.

وكانت أخر أعمال روبي السينمائية فيلم "واحد تاني" الذي شاركت في بطولته بجوار أحمد حلمي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.