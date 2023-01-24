شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وعبد الله الرويشد يحييان حفلاً غنائيًا فى الكويت الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة إليسا والنجم عبد الله الرويشد لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 17 من فبراير المقبل، ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور.



اليسا وعبدالله الرويشد

وفي سياق آخر تحيي الفنانة إليسا حفلا غنائيا أخر مع الفنان مروان خوري في لبنان يوم 11 من فبراير المقبل، ضمن حفلات الاحتفال بأعياد الحب، وروجت للحفل من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل، معلقة عليه: "لبنان، أنا متحمسة للغاية لأكون معاكم من جديد يوم 11 فبراير للاحتفال بأعياد الحب".

وكانت قد كشفت النجمة إليسا، عن سفرها لإجرائها عملية جراحية بسيطة في يدها، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى عن سبب إجراء العملية واكتفت بكتابة تغريده عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" هسافر في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة لأيدي لا داعي للقلق جمهورى بحبكم و شكرا على السؤال".

أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائيا فى الكويت يوم 24 نوفمبرالماضى، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى أيضا ، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.