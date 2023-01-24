شكرا لقرائتكم خبر عن درس الإخراج فى لندن والتليفزيون بأمريكا.. ذكرى ميلاد الفنان محمود السباع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود السباع، حيث إنه من مواليد 24 يناير حيث تخرج من معهد التمثيل ثم بعد ذلك سافر إلى بريطانيا لدراسة الإخراج فى معهد لندن وسافر إلى الولايات المتحدة لدراسة التليفزيون.

كما عمل مخرجا إذاعيا ابتداء ثم مراقبا بالتليفزيون بعدها عين مديرا للمسرح الكوميدى وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات، واستطاع أن يثبت قدرة الفنية الرائعة من خلال أدوار الشر، ويمتلك عددا كبيرا من المسلسلات على مدار مشوار الفنى الطويلة، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل رحلة فى نفوس البشر.

ومسلسل "رحلة فى نفوس البشر" بطولة زكى عبد المجيد، هالة فؤاد، سعيد عبد الغنى، وفادية عبد الغنى، وسامح السيد، وزوزو نبيل، ومن تأليف فتحى سلامة، وإخراج حسن سيف الدين، وتدور أحداث مسلسل حول نفوس البشر لتكشف لكل منهم مواطن ضعفه وكيف يستطيع الإنسان استعادة الثقة بنفسه وبتلك القيم، ويخاطب الشباب ليواجهوا مشاكلهم بالعمل الجاد والحب الحقيق الخالى من الأطماع والإصرار على تحقيق الهدف وتحديده أولا.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" هو واحد من أهم مسلسلات فترة الثماينيات، والتى جسد فىها شخصية ضمن بلاط الملك شهريار الذى كان يجسده حسين فهمى، وشارك فى المسلسل كل من عبد المنعم إبراهيم، نجلاء فتحى، وتوفيق الدقن، ومحسن سرحان، ومحمود شكوكو، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد بهجت، حيث تدور أحداث المسلسل حول حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة التى توارثها العرب، حيث يقوم شهريار (حسين فهمى) فى كل ليلة بالزواج من فتاة جديدة ليقتلها مع مطلع الصباح، وحين يأتى الدور على شهرزاد (نجلاء فتحى)، تسحره عقله بمخزونها الهائل.

أما مسلسل "للزمن بقية" والتى جسد فىها شخصية أبو الغندور عم معالى زايد والذى يقوم ببطولته معالى زايد، محمود الجندى، أحمد مرعى، جمال إسماعيل، أحمد مرعى، فيفى يوسف، وإبراهيم عبد الرزاق، ومن تأليف محمد عبد الحليم عبد الله، وإخراج كمال أبو العلا.



