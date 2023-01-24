شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داوود يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "سره الباتع" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الموسيقار الكبير راجح داوود الموسيقى التصويرية لمسلسل "سره الباتع" المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل والذى يضم عددًا من نجوم الفن، ومن إخراج خالد يوسف، ويخوض به تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، والعمل مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس.

وكان خالد يوسف قد كشف عن تفاصيل المسلسل الذى يضم في قائمة أبطاله أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، حيث كتب على صفحته بموقع "فيس بوك":"‎ ‎مسلسل (سره الباتع ) دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورمابين زمنين ..العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798..القصة التاريخية مستوحاة من قصة للاديب الكبير الراحل يوسف ادريس (سره الباتع ) وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف..المسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة سينرجي.

وكشف خالد يوسف عن قائمة الأبطال التي تضم كلاً من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.