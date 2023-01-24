شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحيى حفلاً غنائيًا فى القاهرة يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائيًا في القاهرة، يوم الجمعة 27 يناير الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها على"يوتيوب" والتي تحمل اسم "سمك القرش"، من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وشاركت نيكول سابا خلال الأشهر الماضية في مسلسل "نقل عام"، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت عليه إشادات كبيرة للغاية بشخصية "البارون" التي قدمتها خلال العمل

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.