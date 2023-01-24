كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 يناير 2023 02:43 صباحاً - برر الإعلامي اللبناني علي عجمي، تقبيله يد مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، بأن ذلك دليلا على احترام وتقدير المرأة.
ووثق عجمي مقطع فيديو برفقة رهف القحطاني وتحدث مازحا: ” أول مرة بحياتي، وآخر مرة أبوس يد واحدة، أنا ما بعرف كيف بوست أيدك”.
وردت رهف قائلة: ” أنا دخلت لقيت المصور قاعد يصور، أنا أول مرة في حياتي حد يبوس يدي، بغيت أهاوشك”.
والتقط عجمي طرف الحديث قائلا:” نحنا في بلدنا وفي أوروبا، نقبل يد المرأة نوعا من الاحترام والتقدير”.
وكان انتشر مقطع فيديو أظهر قيام الإعلامي علي عجمي بتقبيل يد رهف ، وذلك في أحد الأماكن العامة.
وعلقت “رهف” على مقطع الفيديو قائلة: تشرفت بمقابلة الإعلامي المميز علي العجمي انتظروني بمقابلة خفيفة تعجبكم إن شاء الله.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقبيله يد رهف القحطاني.. علي عجمي يبرر: “احتراما للمرأة عندنا في بلادنا”!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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