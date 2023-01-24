شكرا لقرائتكم خبر عن لمى كتكت تبدأ تصوير دورها فى مسلسل "العمدة" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة لمى كتكت في بطولة مسلسل "العمدة" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث التحقت لمى بأسرة العمل وبدأت تصوير مشاهدها هذا الأسبوع داخل الديكور الرئيسى للعمل في مدينة الإنتاج الاعلامى.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فهيم، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وظهرت لمى كتبت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

وعلى مستوى السينما شاركت لمى كتكت في فيلم "تماسيح النيل" الذى تم عرضه في شهر يناير 2022 والعمل بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.