شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فيلمًا فى مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 12 فيلمًا من عدة دول أفريقية تم اختيارها من قائمة كبيرة تقدمت للمشاركة في الدورة الـ 12 من عمر المهرجان المتخصص في السينما الأفريقية.

الأفلام التي تم اختيارها منها فيلم واحد مصري هو "بعيدًا عن الوطن" إخراج شريف الكاتشا من مصر، أما بقية الأفلام فهي: "تحية ابنة إلى والدها سليمان سيسيه" إخراج فاتو سيسيه من مالي، و"فتاة مخطوفة" إخراج سايمون وود وفرانسوا فيرستر من جنوب افريقيا وايرلندا.

كما يشارك فيلم " تأمل النجوم" إخراج ديفيد كونستانتين من موريشيوس، و" زاليه" إخراج موسي سين عبسا من السنغال، و"لا عودة سهلة للوطن" إخراج اكوول دي مابيور من جنوب السودان، و"الجترة" إخراج يونس بن حجريه من تونس، و" الحياة مابعد" إخراج أنيس جاد من الجزائر، و" شيموني" إخراج انجيلا واماي من كينيا، والمواطن كوامي" إخراج يوهي أمولي من رواندا، و" التاكسي ، السينما وأنا " إخراج سلام زامباليجر من بوركينا فاسو، و" بيت الشعر" إخراج مليكة ماء العينين من المغرب.

وتضم لجنة التحكيم لتلك المسابقة كلاً من: المخرج منصور صورا واد من السنغال، والمخرجة سونيا شمخي من تونس، والممثلة امال عيوش من المغرب، والكاتب والروائي عبد الرحيم كمال من مصر، والمنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي من مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة ، وكذلك وزارات السياحة والأثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين ، ويراس المهرجان ومن مؤسسيه السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني ويرأ اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري.