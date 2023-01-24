شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تحتفل بنجاح مسلسل "روليت" فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النجمة نجلاء بدر مقر جريدة ”الخليج 365” واحتفلت بنجاح حكاية "روليت" ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" الذى عرض مؤخرا على قناة سى بى سى.

وحرص أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 ودينا عبد العليم، النائب الأول لرئيس تحرير الخليج 365، وعدد من قيادات الخليج 365، وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن، وزملاء القسم محمد زكريا وعماد صفوت ومصطفى القصبى ولميس محمد وسارة صلاح على استقبال نجلاء بدر داخل صالة تحرير الجريدة.

وأشادت نجلاء بدر بتجربة موقع وتليفزيون ”الخليج 365”، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وتحدثت نجلاء بدر خلال الندوة الذى أقامها قسم الفن عن كواليس تحضيراتها لمسلسل "روليت" والصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، كما تحدثت عن تعاونها للمرة الأولى مع النجم نضال الشافعى، ومدى اعجابها بأدائه، وتحدثت عن تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع العمل التي تعتبره إضافة كبيرة في مشوارها الفني، كما تطرق الحديث عن مشاركتها خلال الفترة المقبلة في عدة اعمال سينمائية منها فيلم "ليلة العيد" وفيلم "الملحد" كما تحدثت عن مشاركتها في موسم رمضان المقبل بعملين وهما "سره الباتع" و"رمضان كريم" .

حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" حققت نجاحاً لافتاً خلال وقت عرضه على مدار الأيام الماضية على قناة cbc وcbc دراما ومنصة watch it.

يذكر أن نجلاء بدر قدمت بطولة حكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" التي تم عرضها على قناتى cbc وcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، وشاركها البطولة نضال الشافعي، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.



نجلاء بدر تحتفل بنجاح مسلسل حكايات روليت (1)