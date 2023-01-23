شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد ويقترب من خطف نجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ان رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي يريد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور خلال الفترة القادمة.

باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع فينيسيوس جونيور



ويسعى مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

باريس سان جيرمان يفاوض فينيسيوس بعدما فاوض ريال مدريد كيليان مبابي

ويريد رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور بسبب سعي المرينجي في التعاقد مع كيليان مبابي.



وعلم رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي أن ريال مدريد عاد مرة أخرى للتفاوض مع اللاعب كيليان مبابي مرة أخرى.



ويريد رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي رد ما يفعله مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في التفاوض مع كيليان مبابي.