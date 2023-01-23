شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يعلن عن فيلم جديد مع المخرج شريف عرفة وعرضه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد عز عن فيلمه الجديد، الذى بدأ التحضير والاستعداد له مع المخرج شريف عرفة، حيث أكد عز فى تصريحات تليفزيونية، إنه بصدد الإعلان عن كل تفاصيل الفيلم الجديد، المقرر المشاركة به في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل بحسب قوله، وتكتم عز الإعلان عن اسم الفيلم حتى تكتمل تفاصيله ثم الإعلان عن كل ما يخص العمل.

وفى سياق آخر، خرج أحمد عز من دراما رمضان هذا العام، بعدم قدم مسلسل "الاختيار في الجزء الثانى والثالث" ونال اشادات كبيرة بسبب دروه في العمل، الذى لاقى نجاحاً على المستوى الجماهيرى والنقدى، حيث قرر عز أن يقدم عملا سينمائياً هذا العام .

حقق النجم أحمد عز نجاحًا كبيرًا في مجال السينما خلال عام 2022، حيث شهدت دور العرض السينمائية المختلفة خلال 2022 عرض فيلمين من بطولته وهما: "الجريمة" و"كيرة والجن"، وحصد الفيلمين إيرادات بلغت 153 مليون جنيه ليصبح بذلك النجم الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا العام.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عز فيلم "كيرة والجن" والذى حقق أعلى إيرادات في الوطن العربى محققاً 120 مليون جنيه، مع النجم كريم عبد العزيز وشارك في بطولة الفيلم النجمة هند صبرى، وأحمد مالك، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز .