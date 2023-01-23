أصالة تَكشف عن مشاركتها مع أهم نجوم العرب في "ليلة صوت الأرض"

كشفت الفنانة أصالة عبر صفحتها في موقع "تويتر" عن مشاركتها، مع أهم نجوم العرب، في "ليلة صوت الأرض"، المخصَّصة لتكريم الفنان الراحل طلال مداح.

وكتبت الفنانة السورية: "بكلّ السّعادة وبكلّ الفخر رح كون مشاركه بهالليلة التكريمية لفنّ خالد زادته السنين ألقاً.. فنّان كبير سمعنا أغانيه وحبينا طيبة قلبه ونحن ما شفناه.. ليلة صوت الأرض حتكون مهرجان محبّة بليلة وفا ليلة صوت الأرض".



وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، دعا نجوم الغناء في السعودية والخليج والوطن العربي إلى المشاركة في "ليلة طلال مداح"، وقد تفاعل عددٌ كبيرٌ من الفنانين والفنانات مع تغريدته، التي قال فيها: "أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح، رحمه الله، بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرّمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرّم طلال، الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج العربي".

يذكر أن أصالة كُرّمت قبل أيامٍ في حفل توزيع جوائز Joy Awards بنسخته الثالثة على مسرح بكر الشدي في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، حيث حصلت على جائزة أفضل أغنيةٍ عن عملها "شكرًا"، وبعد تسلُّمها، توجَّهت بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، ورئيس الهيئة العامة للترفيه على تكريمها، قائلةً: "شكراً جزيلاً، متعودين من السعودية على التكريم".

كذلك غردت: "كتير فرحت مبارح بهل الاحتفال الغير عادي وبعض التكريمات أذهلتني وأثرت جدّاً فيي.. اللي شفناه مبارح حدث عم يكبر ويتصاعد بشكل مُبهر.. السّعودية قدرت تعمل تكريم كل فنان بيتمنّى يحصل عليه، وهالجائزة شجّعتنا لنضاعف مجهودنا ونهتمّ أكتر وأكتر باللي بنقدمه".

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