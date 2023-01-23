إليسا تُجري جراحة جديدة وتطمئن جمهورها ونانسي عجرم تتواصل معها

أجرت الفنانة إليسا، عميلة جراحية جديدة، حيث حاولت طمأنة الجمهور عليها قبل السفر لإجراء الجراحة، مطالبة من الجمهور الدعاء لها وعدم القلق على غيابها لأيام بسبب العملية الجراحية، إضافة إلى إرسال رسالة حب للجميع، إلا أن الجمهور ومحبي الفنانة في الوطن العربي يتساءلون عن حالتها الصحية.

نانسي عجرم تطمئن الجمهور على إليسا

فيما حاولت الفنانة نانسي عجرم، الاطمئنان علي صديقتها بعد إعلانها السفر لإجراء جراحة، حيث قالت خلال لقاء مع برنامج "Et بالعربي" إنها تواصلت مع إليسا وهي بحالة صحية جيدة، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها".

إليسا تكشف عن إجراء جراحة

كانت الفنانة إليسا أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات توتير ، عن إجرائها عملية جراحية، وابتعادها فترة عن الوسط، مع التأكيد أنها عملية جراحية سريعة وصغيرة ولا داعي للقلق من قبل الجمهور، وقالت "أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة . لا داعي للقلق أو الذعر .. بحبكم وشكرا على السؤال".

تصالح إليسا وأصالة

كانت إليسا أعلنت التصالح مع الفنانة أصالة وذلك بعد 5 سنوات من الخصام وذلك على هامش الحفل الذي جمع بينهما بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث نشب الخلاف بينهما قبل 5 سنوات، لم يتم الكشف عن سببه حتى الآن.

وبدأ التصالح حينما ظهرت إليسا وهي تعانق أصالة في مقطع فيديو على هامش حفل "تريو تالنت" الذي يقام في دولة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ووقتها علقت إليسا على مقطع العناق الذي انتشر: "أصالة كانت مزعلاني شوية وبما أن النهارده رأس السنة فالمسامح كريم"، لترد أصالة: "أنا بعتذر لهذه البنت، إليسا حبيبتي وأنا وهي شبه بعض"

أخر ظهور للفنانة إليسا

وجاء أخر ظهور للفنانة إليسا حيث تألقت في الحفل بموسم الرياض وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل مما كشف عن عودة رشاقتها، حيث بلغ سعره 1433 دولاراً أمريكياً.

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