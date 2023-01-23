شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المايسترو سليم سحاب فى افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال المايسترو المصري العالمي سليم سحاب تكريمًا خاصًا في افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان التونسى أيام قرطاج الموسيقية حيث تسلم درع التميز تقديرًا لمشواره الفني المشرق والممتد من وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي ومديرة المهرجان الفنانة درصاف الحمداني على مسرح دار الأوبرا بمدينة الثقافة.

يأتى تكريم سليم سحاب باعتباره أحد أهم الموسيقيين فى الوطن العربى حيث نجح فى وضع بصمات بارزة بمجال الموسيقى العربية شملت عدة مسارات منها اعادة احياء التراث وصياغته بصورة مبتكرة مع الحفاظ على طابعه المتفرد واكتشاف وتقديم أصوات مميزة باتت نجوما لامعة فى عالم الطرب هذا إلى جانب تاسيس فرق متخصصة فى مصر ولبنان وإنشاء مؤسسات معنية باكتشاف ورعاية المواهب في مجالات الغناء والعزف على الآلات الشرقية والتلحين وقيادة الأوركسترا فضلًا عن تنظيم ورش العمل الفنية بهدف رفع كفاءة العازفين وإقامة الندوات والمؤتمرات لنشر الوعي الموسيقي إضافة إلى كتابة مقالات موسيقية نشرت في صحف ومجلات لبنانية وعربية شهيرة.

جدير بالذكر أن مهرجان أيام قرطاج الموسيقية يعد منصة لالتقاء المبدعين الموسيقيين والتبادل الفني والثقافي والتعريف بالأعمال الموسيقية والمشاريع الجديدة وإبراز أصحاب المواهب الموسيقية الصاعدة ودعمهم في الترويج لأعمالهم والتعبير عن انفسهم ، وجاءت دورته الثامنة بمشاركة 40 عرضًا فنيًا متنوعًا من 18 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وتستمر فعالياتها حتى 28 يناير الجاري وتشارك مصر بها من خلال فريق مسار إجباري.