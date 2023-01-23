شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين عكاشة: كل النجوم في "الباب الأخضر" على مقاس شخصياتهم في الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بعد عرض فيلم "الباب الأخضر" أحد روائع والدها الراحل، والذي يتم عرضه حصريًا خلال الفترة الحالية عبر منصة WATCH IT،

وقالت نسرين فى لقاء خاص مع منصة watch it: "كنت بتكلم مرة في لقاء على أفلام بابا والحاجات اللى مطلعش يطلعها لنور لقيت المخرج رؤوف عبد العزيز بيكلمنى وعاوز يشوف إيه المتاح اللى ممكن نعمله شده أوى الكلام عن الباب الأخضر حسه أنه بيجمع بين الماضى والحاضر ومش فيلم قديم ولازم نعيد تحديثه وكنت مطمئنة لما شوفت رؤوف متحمس وكمان من نفسه قال أنا مش عاوز أغير حاجة ونص أستاذ أسامة غنى لو بس عدلت هيبقى حاجات ليها علاقة بالزمن، كل النجوم في الدور من إياد نصار وسهر الصيغ و خالد الصاوى وكلهم على مقاس الدور".

وتصدر فيلم "الباب الأخضر"، عن رائعة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT الرقمية، بعد أول يوم عرض وجاء فيلم "الباب الأخضر"، في المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة، عبر منصة "واتش إت" الرقمية الأكثر انتشارًا.

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.