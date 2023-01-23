شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين توقف محمود عبد المغنى عن مزاولة العمل فى "مشوار الونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ36 من مسلسل "مشوار الونش" بطولة محمد رجب، الذى يعرض على شاشة الحياة، أحداثًا جديدة، حيث أصدرت نقابة المحامين قرارًا بوقف المحامى صلاح الشايب – محمود عبد المغنى عن مزاولة المهنة لمدة عام كامل، على خلفية قضية دكتور الجامعة وزوجته، بالإضافة إلى الشطب في حالة التكرار، ما جعل الشايب في حالة غضب شديدة من تلك القرار، وجعله يقفل مكتبه للاستشارات القانونية.

كما استغل "شكرى الواعر" – أحمد عبد اللطيف، حالة الضعف والأزمة النفسية التي يمر بها محسن منصور بسبب الخلافات بينه وبين زوجته منة فضالى، وقرر أن يلاعبه بالفتاة (نانسى) التي كان يعرفها على زوجته، وذلك انتقاماً منه وحيلته في تقاضى مبلغ مالى كبير بالاتفاق مع تلك الفتاة .



محمود عبد المغنى

يعرض مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب، على قناة الحياة يوميًا من الأحد للخميس ويعرض الساعة 9 مساء ويعاد عرضه الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.