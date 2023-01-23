نانسى عجرم وماجد المهندس يحييان حفلاً غنائيًا فى مهرجان فبراير بالكويت

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القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان نانسى عجرم وماجد المهندس حفلاً غنائيًا، فى مهرجان فبراير بالكويت يوم 10 فبراير المقبل، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.



ماجد المهندس و نانسى عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.